Сотрудников Госдепа США облучали секретным оружием: спецслужбы намекают на причастность ГРУ России

Официальный Белый дом обеспокоен неоднократными инцидентами, угрожающими жизням государственных служащих США, поскольку косвенные улики указывают на использование технологий управления энергией, несущих вред для здоровья чиновников. Расследование этого дела находится под личным контролем директора ЦРУ Уильяма Бернса.

"Телеграф" приводит полный перевод статьи, размещенной на сайте Politico: Российское шпионское подразделение подозревается в атаках на представителей США с применением направленной энергии

По словам трех нынешних и бывших чиновников, непосредственно знакомых с определенными фактами, у официальных лиц США есть подозрения, что за предполагаемыми нападениями может стоять печально известное российское шпионское управление, которые вызывает загадочные проблемы со здоровьем у американских госслужащих.

Пока нет явных улик, которые бы связывали российское подразделение военной разведки - ГРУ, с предполагаемыми инцидентами с направленной энергией. Открыто об этом заявляли люди, которые не были уполномочены выступать публично. Разведывательное сообщество не пришло к консенсусу и не приняло официального решения. Тем не менее, как сообщил представитель Конгресса, ответственные лица проинформировали законодательную власть об активизации расследования с акцентом на потенциальной причастности ГРУ, к которому подключились все 18 федеральных спецслужб.

Представитель Белого дома, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что следователи все еще не знают причины этих инцидентов, а также являются ли они нападением со стороны иностранных субъектов. Однако, по его словам, ведется активное расследование и Совет национальной безопасности работает с другими агентствами над поиском объяснения "необъяснимых прецедентов со здоровьем".

"Здоровье и благополучие американских государственных служащих является первостепенным приоритетом для администрации, и мы чрезвычайно серьезно относимся к сообщениям нашего персонала о проблемах со здоровьем", - заявил пресс-секретарь Белого дома.

Жертвы предполагаемых нападений сообщают о симптомах, напоминающих случаи с "гаванским синдромом" в 2016 году, когда ряд сотрудников американских разведывательных служб и дипломатов испытали головные боли, потерю равновесия и слуха, звон и давление в ушах, а иногда и длительное поражение работы мозга.

Подозрение ГРУ в данном расследовании, о чем ранее не сообщалось, связано с тем, что официальные лица администрации Байдена делают все возможное, чтобы убедить возмущенных законодателей в том, что они полны решимости разобраться в сути проблемы и привлечь виновных к ответственности. Официальные лица уже обратили внимание членов Конгресса на то, что они считают растущей угрозу нападений на американский персонал с использованием направленной энергии.

Директор ЦРУ Уильям Бернс берет под свой контроль эту работу, и теперь будет получать ежедневные отчеты о ходе расследования. Об этом сообщают лица, знакомые с данным вопросом. Директор Бернс также назначил старшего офицера, который будет напрямую сообщать ему о результатах.

ГРУ хорошо известно своим участием в тайных операциях России по всему миру, включая аннексию Москвой Крыма и многочисленные кибератаки на Западе. США уже установили, что Управление несет ответственность за вмешательство в выборы 2016 и 2018 годов с помощью кибертехнологий и других средств.

По словам источников, эта организация оставила определенные следы в каждом месте, где произошли предполагаемые инциденты, в том числе и в США, и она является единственной структурой в России, у которой есть технологии для проведения подобных атак.

"Все это выглядит, пахнет и ощущается как ГРУ", - заявил один из бывших сотрудников службы безопасности, участвовавший в расследовании. "Когда вы смотрите на ситуацию в общем, то знаете, что не так много людей, которые желают, способны и обладают соответствующими знаниями в использовании таких технологий. Это довольно простая оценка ситуации".

Действующий сотрудник, проинформированный о расследовании, заявил, что агенты ГРУ "единственные, о ком мы знаем, и что они способны атаковать наших людей таким образом на нашей территории".

"Израиль и Китай также могут обладать такими технологиями, но они не работают повсеместно, где были зарегистрированы указанные инциденты, и не выказывали желания атаковать американцев таким образом", - подчеркнул другой бывший сотрудник национальной безопасности.

Когда издание POLITICO обратилось с просьбой прокомментировать причастность Директора Бернса к расследованию, представитель ЦРУ сослался на его доклад перед Комитетом по разведке Палаты представителей в прошлом месяце, в ходе которого он заявил, что "очень важно обеспечить, чтобы мои коллеги получали то внимание , которое они заслуживают, и мы обязательно выясним, что вызвало эти случаи и кто виноват".

В заявлении, сделанном в прошлом месяце, лидеры двухпартийного комитета по разведке Сената усмотрели у Бернса, который приступил к работе только в марте, "внимание" к атакам с помощью направленной энергии.

Пресс-секретарь директора национальной разведки Аврил Хейнс сначала отказалась от комментариев по данному вопросу, но позже выступила с заявлением для издания POLITICO, в котором отметила, что разведывательное сообщество (РС) не имеет "окончательной информации о причинах этих инцидентов" и не пришло к выводу о том, несет ли за них ответственность иностранный субъект.

"С самого начала правления Байдена РС активизировало усилия по выявлению причин этих инцидентов, установлению их происхождения, увеличению усилий по сбору доказательств и предотвращению дополнительных аномальных проблем со здоровьем", - подчеркнула Аманда Шоч, заместитель директора национальной разведки по стратегическим коммуникациям.

Пентагон начал расследование данных прецедентов в конце прошлого года после того, как тогдашний министр обороны Крис Миллер поговорил с ветераном боевых действий, который подозревал, что на него было совершено нападение, и обратился за медицинской помощью.

На прошлой неделе Миллер заявил, что предполагаемые нападения равносильны "объявлению войны".

Подобные случаи произошли по всему миру, в том числе в Европе, Майами, северной Вирджинии и возле Белого дома.

"Российские исследования этого типа технологий относятся ко второй половине 20-го века, когда бывший Советский Союз решил вести "нестандартную войну", где он мог противостоять Соединенным Штатам в местах, где страна дала слабину, а не в обычном пространстве", - заявил первый бывший чиновник. – "Импульсное микроволновое оружие, которое использует форму электромагнитного излучения для поражения целей, является оружием "идеальной серой зоны", поскольку его идентификация очень сложна".

Хотя следователи не пришли к окончательному решению о том, что эти инциденты были вызваны конкретным оружием, некоторые эксперты полагают, что любое такое устройство будет в первую очередь транспортироваться на автомобиле. Некоторые устройства могут быть достаточно маленькими, чтобы поместиться в большой рюкзак, а жертва может быть поражена на расстоянии от 400 до 900 метров.