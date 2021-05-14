Шутка вышла из-под контроля: четверо пятиклассников пострадали от бомбы-вонючки в московской школе

В одной из школ Москвы в четверг, 13 мая, четверо учеников 5 класса пострадали от взрыва игрушки – бомбы вонючки.
Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
"Одна из учениц пятого класса принесла на уроки бомбу-вонючку, которую заказала в интернете ради шутки. Она взорвалась в кабинете, и это оказалось слишком опасно — из-за высокой концентрации вещества", - говорится в заметке.
После этого четверо учеников пожаловались на сильные головные боли.
На место приехали несколько бригад "скорой помощи", реанимация и полиция.
"Две девочки отправились в больницу, ещё двое пострадавших от госпитализации отказались", - говорится в заметке.
Как сообщалось, в Приволье Луганской области на территории школы между детьми произошла потасовка, в результате которой ребенок получил ножевое ранение.