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Шутка вышла из-под контроля: четверо пятиклассников пострадали от бомбы-вонючки в московской школе

Шутка вышла из-под контроля: четверо пятиклассников пострадали от бомбы-вонючки в московской школе
02:28 Сегодня Телеграф

В одной из школ Москвы в четверг, 13 мая, четверо учеников 5 класса пострадали от взрыва игрушки – бомбы вонючки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

"Одна из учениц пятого класса принесла на уроки бомбу-вонючку, которую заказала в интернете ради шутки. Она взорвалась в кабинете, и это оказалось слишком опасно — из-за высокой концентрации вещества", - говорится в заметке.

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После этого четверо учеников пожаловались на сильные головные боли.

На место приехали несколько бригад "скорой помощи", реанимация и полиция.

"Две девочки отправились в больницу, ещё двое пострадавших от госпитализации отказались", - говорится в заметке.

Как сообщалось, в Приволье Луганской области на территории школы между детьми произошла потасовка, в результате которой ребенок получил ножевое ранение.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 136

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Дети, Москва, Россия, Школа, Пострадали, бомба-вонючка.
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