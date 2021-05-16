В Беларуси из морга загадочно исчез труп: за три месяца тело так и не нашли

В белорусском Пинске в январе из морга исчезло тело умершей женщины. Спустя три с половиной месяца его так и не нашли.

Об этом пишет местное издание Media-Polesye.

Сестра умершей женщины Юлия говорит, что надежды на обнаружение тела почти не осталось, а правоохранители не дают внятных объяснений того, что произошло.

История началась 30 января, тогда Юлия получила сообщение, что ее сестра умерла. Она организовала подготовку к похоронам, а когда отправилась в Пинск за телом, то оказалось, что в моргу его нет.

"У меня истерика случилась. Вызвали милицию. Обыскали всё, тело не нашли. Они же думали сначала, что тело встало и пошло! А сестра так высохла за последнее время, что было не узнать", - говорит она.

В феврале было открыто уголовное дело по части 1 статьи 347 УК РБ "Надругательство над трупом", но позже сестра усопшей получила письмо, что его закрыли. О том, что же на самом деле случилось с телом, остается лишь догадываться.

Как сообщалось ранее, в Минске мужчину отправили под арест на 15 суток из-за тапка.