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"Капец НАТО": Шойгу насмешил заявлением о привлечении старообрядцев к тренировкам спецназа

"Капец НАТО": Шойгу насмешил заявлением о привлечении старообрядцев к тренировкам спецназа
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России решили привлечь "старообрядцев" из Тувы к тренировкам военнослужащих. 

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Звезда". 

"Открыли центры не только выживания, но и нормальной жизни. Потому что большинство вот тех, кто здесь живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут. Живут нормальной полноценной жизнью. Я, по крайней мере, знаю многих таких людей и постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят", - сказал Шойгу, добавив, что эти "старообрядцы" могут и "дом построить и баню срубить, и посеять и добыть". 

Впрочем, в сети такой подход Шойгу встретили с юмором.

"Капец НАТО", - пишут они. 

Напомним, в Новосибирске прошел первый чемпионат по скоростному копанию могил.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Сергей Шойгу.
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