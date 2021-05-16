"Капец НАТО": Шойгу насмешил заявлением о привлечении старообрядцев к тренировкам спецназа

В России решили привлечь "старообрядцев" из Тувы к тренировкам военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Звезда".

"Открыли центры не только выживания, но и нормальной жизни. Потому что большинство вот тех, кто здесь живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут. Живут нормальной полноценной жизнью. Я, по крайней мере, знаю многих таких людей и постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят", - сказал Шойгу, добавив, что эти "старообрядцы" могут и "дом построить и баню срубить, и посеять и добыть".

Впрочем, в сети такой подход Шойгу встретили с юмором.

"Капец НАТО", - пишут они.

Капец НАТОШойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке армейского спецназа. pic.twitter.com/T95ri9P0FS — Iurie Iurie (@IuriiIurie) May 16, 2021

Шойгу сообщил о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа https://t.co/jNykzwQVPL

... за Веру,Царя и Отечество ... pic.twitter.com/HdwrOxEOoy — Сон разума (@sonrazyma) May 16, 2021

Напомним, в Новосибирске прошел первый чемпионат по скоростному копанию могил.