Туркмены устроили "изгнание духов" из подаренного Россией казанского вертолета (видео)

В Туркменистане произошел курьезный случай: местные изгоняли "злых духов" из поступившего из РФ вертолета, который лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел вместе с прибывшим с визитом президентом Татарстана (субъект РФ) Рустамом Миннихановым.

Видеосюжет туркменских СМИ по поводу визита Минниханова, осмотра вертолета и проведения обрядов над воздушной машиной опубликовал в среду, 19 мая, российский Telegram-канал "Пул N3".

"После отлета российской делегации из вертолета изгнали злых духов", - говорится в тексте, сопровождающем видео.

Как пишет со ссылкой на руководителя пресс-службы президента РТ Лилию Галимову интернет-издание "Авиапорт", Бердымухамедов и Минниханов осмотрели вертолет Ми-17-1В в медицинском варианте исполнения, который недавно был поставлен в Ахшабад.

Ранее ИА "Татар-информ" сообщало, что в Туркменистан поступил вертолет Ми-17-1В, произведенный в Казани. Он будет использоваться для медэвакуации пострадавших и тяжелобольных пациентов.