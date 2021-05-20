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Четверг, 20.05.2021
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Момент крушения самолета в Беларуси попал на видео

Момент крушения самолета в Беларуси попал на видео
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф скриншот

В Беларуси в г. Барановичи Брестской области в среду, 19 мая, выполнявший учебный полет самолет Як-130 Военно-воздушных сил страны разбился, упав в жилом районе.

В открытых источниках опубликовано видео, запечатлевшее момент падения учебно-боевого самолёта, в результате которого погибли оба находившихся на его борту человека.

(внимание, кадры ниже не для людей со слабой психикой)

Как писал ранее "Телеграф", при крушении Як-130 разбился инструктор и пилот-курсант военной академии Никита Куконенко, чей курс в учебном заведении был экспериментальным.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 129

Все по теме:

Беларусь, Самолет, ВВС, Видео, Крушение, Як-130, Барановичи.
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