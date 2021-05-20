Момент крушения самолета в Беларуси попал на видео

В Беларуси в г. Барановичи Брестской области в среду, 19 мая, выполнявший учебный полет самолет Як-130 Военно-воздушных сил страны разбился, упав в жилом районе.

В открытых источниках опубликовано видео, запечатлевшее момент падения учебно-боевого самолёта, в результате которого погибли оба находившихся на его борту человека.

(внимание, кадры ниже не для людей со слабой психикой)

Как писал ранее "Телеграф", при крушении Як-130 разбился инструктор и пилот-курсант военной академии Никита Куконенко, чей курс в учебном заведении был экспериментальным.