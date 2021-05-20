Скачать
Четверг, 20.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
"Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
Эволюция Зеленского: итоги большой пресс-конференции президента
Эволюция Зеленского: итоги большой пресс-конференции президента
Слитые росСМИ поправки Украины к Минским соглашениям: насколько они правдивы и соответствуют ли интересам Киева
Слитые росСМИ поправки Украины к Минским соглашениям: насколько они правдивы и соответствуют ли интересам Киева
"Удар по науКивцю": антикоррупционеры взялась за "жомовую яму" Кивы
"Удар по науКивцю": антикоррупционеры взялась за "жомовую яму" Кивы

"Ты правда не догоняешь, как себя вести?" В России учитель окунула ученицу в рукомойник из-за броского макияжа (видео)

"Ты правда не догоняешь, как себя вести?" В России учитель окунула ученицу в рукомойник из-за броского макияжа (видео)
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В городе Морозовск Ростовской области учительница насильно смыла косметику с лица ученицы, практически окунув ее с головой в рукомойник.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале MDK.

"Ты сейчас поймешь, куда пришла. Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на неё. Красавица. Пришла она мне нервы трепать. Ты правда не догоняешь, как себя вести? Убирай все немедленно", - кричит учитель на девочку.

После этого преподаватель заставила девочку зайти в класс и при всех отчитала ее в грубой форме при всех.

Известно, что после инцидента учительница уволилась по собственному желанию.

"Теперь ей дорога только в модный приговор", - смеются в Telegram-канале, имея ввиду одноименную передачу на российском ТВ.

Как сообщал "Телеграф", Людмила Чмулева, которая устроила скандал и выбросила украинские паспорта из-за отказа в вылете в Турцию, оказалась учителем истории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 114

Все по теме:

Россия, Учителя, Видео, Скандалы, Школьницы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владимир и Елена Зеленские второй год попадают в скандал из-за вышиванок
02 Момент крушения самолета в Беларуси попал на видео
03 Скандал с выброшенными паспортами: выяснились неожиданные детали о педагогическом прошлом одной из фигуранток
04 Участница голой фотосессии в Дубае рассказала об изнасиловании (видео)
05 "Когда там уже конец эпохи бедности?" 10 вопросов Зеленскому от украинских экономистов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экстренная посадка: у самолета МАУ, летевшего в Стамбул, отказал двигатель (фото)
Экстренная посадка: у самолета МАУ, летевшего в Стамбул, отказал двигатель (фото)
На Демеевской в Киеве &quot;пробудился&quot; гейзер, кипяток выбивает окна в авто (фото и видео)
На Демеевской в Киеве "пробудился" гейзер, кипяток выбивает окна в авто (фото и видео)
Получить посылку из Китая за 10 дней: крупный мировой оператор планирует запустить новую услугу в Украине
Получить посылку из Китая за 10 дней: крупный мировой оператор планирует запустить новую услугу в Украине
Вот так идеально: Зеленский с женой стали героями фотожаб из-за фото в вышиванках
Вот так идеально: Зеленский с женой стали героями фотожаб из-за фото в вышиванках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь