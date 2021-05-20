"Ты правда не догоняешь, как себя вести?" В России учитель окунула ученицу в рукомойник из-за броского макияжа (видео)

В городе Морозовск Ростовской области учительница насильно смыла косметику с лица ученицы, практически окунув ее с головой в рукомойник.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале MDK.

"Ты сейчас поймешь, куда пришла. Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на неё. Красавица. Пришла она мне нервы трепать. Ты правда не догоняешь, как себя вести? Убирай все немедленно", - кричит учитель на девочку.

После этого преподаватель заставила девочку зайти в класс и при всех отчитала ее в грубой форме при всех.

Известно, что после инцидента учительница уволилась по собственному желанию.

"Теперь ей дорога только в модный приговор", - смеются в Telegram-канале, имея ввиду одноименную передачу на российском ТВ.

Как сообщал "Телеграф", Людмила Чмулева, которая устроила скандал и выбросила украинские паспорта из-за отказа в вылете в Турцию, оказалась учителем истории.