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Действительно может пригодиться: на уроках ОБЖ в РФ детей учат обороняться при нападениях с ножом (видео)

Действительно может пригодиться: на уроках ОБЖ в РФ детей учат обороняться при нападениях с ножом (видео)
05:27 Сегодня Телеграф

В России в Казанской школе № 120 учитель ОБЖ Сергей Курылев уже 3 года как проводит занятия по безопасности, во время которых показывает детям, как действовать с случае нападения на учебное заведение.

Об этом 21 мая сообщили Казанские Ведомости.

Учитель также показывает, как правильно эвакуироваться и выбирать безопасные места во время ЧП, а также как вести себя в школе при нападении вооруженного неизвестного.

Такого рода практические уроки могут повергнуть в шок непосвященных, однако таким образом, школьники запоминают, что делать на уровне движений.

В случае, если незнакомец вооружен ножом, то в первые секунды, когда он попал в класс, те кто сидит ближе всего должны опрокинуть на него парту, из-за чего ему понадобится время, чтобы ее перешагнуть, а то и вовсе тяжелый школьный стол повредит ему ногу. 

Видео уроков:

Напомним, что 21 мая в Прикамье в лицее №1 в Березниках десятиклассник во время урока с ножом напал на учительницу физики, перерезав ей горло из-за плохой оценки.

В то же время в Таганроге российский ученик школы №8 стал звездой сети после того как на весь клас не постеснялся наговорить непристойностей учительнице.

20 мая в городе Морозовск Ростовской области учительница насильно смыла косметику с лица ученицы, практически окунув ее с головой в рукомойник.

17 мая в Казани эвакуировали школу № 67 из-за сообщения с угрозами от "сообщника Ильназа Галявиева".

11 мая, в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев вошел в гимназии №175 и устроил там стрельбу. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Казань, ОБЖ.
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