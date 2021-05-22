"Все ржавое и гнилое": новые подробности массовой гибели коммунальщиков в России

Количество жертв в результате ЧП на очистных сооружениях недалеко от Таганрога (Россия), увеличилось.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, в больнице умер еще один работник водоканала.

Общее число жертв ЧП на данный момент составляет 11. Изначально сообщалось о 10 погибших. В общей сложности метаном отравились 18 человек.

По данным администрации города, в реанимации остаются четыре человека.

"Четверо в реанимации, врачи работают", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать прохудившееся и устаревшее оборудование.

"Нет задвижек, нет денег в водоканале. Всё менять надо. Я 30 лет работаю - (все это время, - Авт.) ждем, когда будет ремонт. Машины по 60 тысяч (часов, - Авт.) отработали, а должны были по 8 тысяч - потом на ремонт. Все ржавое, все гнилое", - на правах анонимности рассказал один из знающих ситуацию на Таганрогском водоканале.

Подтверждением этой версии служит и тот факт, что очистные сооружения в Дмитриадовке, где собственно и произошло ЧП, появились около 40 лет. С тех пор их никто капитально не ремонтировал.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно об еще одной возможной причине ЧП под Таганрогом.