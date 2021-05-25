Крым на грани катастрофы: Что происходит на полуострове спустя 7 лет после аннексии

В Крыму назревает экологическая катастрофа из-за нехватки воды. Местные источники не обеспечивают потребности жителей полуострова. О воде для сельского хозяйства речь уже даже не идет. Сопутствующие социальные трудности усугубляют ситуацию.

Анализ ситуации в своей статье "Катастрофическая цена аннексии Крыма в человеческом и экономическом измерении" приводит Aljazeera. Предлагаем вам ее полный перевод.

Жители полуострова говорят, что социальное обеспечение находится на низком уровне, вода загрязненная, а цены постоянно растут.

Лариса Васильева утверждает, что в результате аннексии Крыма погиб ее брат.

Нет, Игорь Васильев погиб не во время "отсоединения" Черноморского полуострова от Украины в 2014 году.

В свои 67 лет он был слишком стар, чтобы бороться с пророссийскими сепаратистами на юго-востоке Украины, которые были настолько вдохновлены "возвращением Крыма на родину", что подняли оружие против центрального правительства.

В течение многих лет Васильев боролся с хроническим заболеванием сердца.

До того, как Кремль направил миллиарды долларов на восстановление инфраструктуры Крыма и "оптимизировал" отрасль здравоохранения за счет сокращения расходов, в его сельском округе за Уральскими горами, вблизи Челябинска, было четыре машины скорой помощи, и одна всегда приходила ему на помощь.

Но 13 ноября 2015 года, по словам его сестры, опоздала единственная оставшаяся "скорая помощь".

"Она… прибыла через три с половиной часа. Чтобы выдать свидетельство о смерти", - сказала 71-летняя Лариса Васильева, которая побоялась сказать, как называется их село.

Аннексия Крыма резко повысила рейтинг одобрения президента Владимира Путина до 88 процентов.

Песчаные пляжи, кипарисовые рощи и вина Черноморского полуострова некоторым кажутся раем для отдыха, учитывая, что большая часть побережья России выходит на Северный Ледовитый океан и Северную часть Тихого океана.

Но если посмотреть на Крым через семь лет после аннексии через призму финансовой аналитики, то полуостров, не имеющий сухопутной границы с Россией, кажется совершенно другим.

Это пиррова победа, которая нанесла разрушительный урон, вызвав западные санкции. Экономический рост России замедлился, что заметно повлияло на уровень жизни обычного россиянина, и даже в некогда известной космической отрасли кризис усилился.

Кремль потратил десятки миллиардов долларов на инфраструктурные проекты в Крыму, такие как 19-километровый мост стоимостью 3,7 миллиарда долларов, соединяющий полуостров с Россией.

Он (Кремль - Авт.) щедро выделил средства на новые автомагистрали и больницы, электростанции, линии электропередач и субсидии для быстро растущего населения Крыма, численность которого превышает 2,5 миллиона человек.

Западные санкции, введенные в отношении Москвы после аннексии, обошлись российским корпорациям более чем в 100 миллиардов долларов, или около 4,2 процента валового внутреннего продукта (ВВП) России, согласно исследованию Дэниела Ана и Родни Людема, бывших ведущих экономистов Госдепартамента США.

Усилия Путина по защите корпораций, большинство из которых контролируются его бывшими коллегами и соседями, обходятся дорого и увеличивают общую сумму убытков до 8 процентов ВВП, говорится в исследовании, опубликованном в ноябре в "Европейском экономическом обозрении".

"На восемь процентов просто так глаза не закроешь. Это большая сумма", - сказал Ан репортерам в декабре.

Однако другие аналитики оспаривают эту цифру.

"Прямые убытки ничтожны", - заявил журналистам Al Jazeera украинский аналитик Алексей Кущ. По его словам, санкции привели к потере всего одного процента ВВП России.

Однако, по его словам, двусторонняя торговля России с Украиной упала с пикового значения почти в 50 миллиардов долларов в 2011 году, а ежегодные убытки составляют не менее 20 миллиардов долларов.

Украина, вторая по количеству населения бывшая советская республика, была основным торговым партнером России и источником трудовых мигрантов, продуктов питания, стали и высокотехнологичных товаров.

Десятки украинских заводов и научно-исследовательских предприятий, которые работали на российский военно-промышленный комплекс и космическую промышленность, в мгновение ока разорвали отношения, взвинтив стоимость нового оружия и космических кораблей.

Но западные санкции в связи с аннексией, в том числе запрет на экспорт передовых технологий, нанесли ущерб и без того проблемной космической отрасли России, сказал эксперт.

"Они серьезно замедлили развитие космической программы России", - рассказал изданию Al Jazeera Павел Лузин, российский аналитик "Jamestown Foundation", аналитического центра в Вашингтоне, округ Колумбия.

Говядина из-за моря

Многие в Крыму поддержали аннексию из-за обещаний Москвы повысить зарплаты и пенсии, улучшить дороги и стимулировать туризм.

Но в наши дни стремительный рост цен, коррупция и растущее давление на любую форму инакомыслия заставляют их задуматься, почему они проголосовали за "присоединение" к России на "референдуме" в марте 2014 года, который не был признан ни Украиной, ни на международном уровне.

"Чтобы люди не волновались, [Москва] должна тратить колоссальные суммы на решение их проблем", - сказал в интервью Al Jazeera Николай Порицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Жизнь под Россией усложнилась.

Хозяин мясного магазина, живущий за пределами Симферополя, административной столицы Крыма, сказал, что после аннексии украинские мясные продукты стали недоступны, и ему потребовалось несколько месяцев, чтобы найти надежного поставщика на юге России.

После первой покупки поставщик пытался продать ему некачественную замороженную говядину.

"Он сказал: "Вы живете далеко и не сможете вернуть все назад, а я должен кормить свою семью", - пожаловался Al Jazeera предприниматель, который решил не называть своего имени.

Теперь он открывает свой магазин только раз в неделю, чтобы продавать курятину, потому что спрос на нее не высокий.

Тех, кто живет в Крыму, ожидает еще одна надвигающаяся катастрофа.

Крым в основном известен своим южным побережьем, субтропической, идеальной для открыток полоской зеленой земли, заполненной отелями, курортами и бывшими резиденциями высших коммунистических лидеров и русских царей.

Однако большая часть полуострова - это засушливые степи и горы.

Построенный советскими властями Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребностей полуострова водой из могучей реки Днепр, что позволяло поливать сельскохозяйственные земли и способствовало росту населения.

Украина закрыла канал в 2014 году, что вызвало кризис в сельском хозяйстве в Крыму и вынудило власти ограничивать водоснабжение в городских центрах.

В наши дни жители Симферополя, второго по величине города на Крымском полуострове, получают воду в течение трех часов в будние дни и пяти часов в выходные. В это время жители многоквартирных домов спешат наполнять свои ванны.

Вода, откачиваемая из почти истощенных водоемов и загрязненных колодцев, иногда бывает грязной.

"Я однажды наполнил ванну, и вода была цвета бренди", - поведал журналистам Эдем Куртвелиев, врач, проживающий в девятиэтажном жилом доме на юге Симферополя.

Де-факто власти объявили о многомиллионных проектах по откачке воды из водоносных горизонтов, но признают, что единственным долгосрочным решением водного кризиса является строительство дорогостоящих опреснительных заводов.

"Опреснение - единственный выход", - заявил в декабре агентству РИА Новости пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов.

Четыре месяца спустя он сравнил отказ Украины открыть канал с "государственным терроризмом" и "геноцидом".