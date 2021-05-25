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Новое обострение в Карабахе: Армения заявила о гибели военнослужащего

Новое обострение в Карабахе: Армения заявила о гибели военнослужащего
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

По данным Минобороны Армении, военные Азербайджана открыли огонь в районе села Верин Шоржа, что в Гегаркуникской области. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно их данным, инцидент произошел 25 мая около 14:20. 

Позже в Минобороны уточнили, что в ходе перестрелки погиб военнослужащий-контрактник, младший сержант В. Ю. Хуршудян 

В официальных источниках Азербайджана комментариев по поводу этой ситуации нет. 

Как сообщалось ранее, между Арменией и Азербайджаном произошел новый рост напряжения

Власти Армении заявили, что азербайджанские военные пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. 

В ответ в Азербайджане заявили, что войска занимают оговоренные трехсторонними соглашениями позиции, которые ранее не были доступны из-за плохой погоды. 

По состоянию на 23 мая, ситуация оставалась стабильной.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Азербайджан, Армения, Карабах.
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