Новое обострение в Карабахе: Армения заявила о гибели военнослужащего

По данным Минобороны Армении, военные Азербайджана открыли огонь в районе села Верин Шоржа, что в Гегаркуникской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно их данным, инцидент произошел 25 мая около 14:20.

Позже в Минобороны уточнили, что в ходе перестрелки погиб военнослужащий-контрактник, младший сержант В. Ю. Хуршудян

В официальных источниках Азербайджана комментариев по поводу этой ситуации нет.

Как сообщалось ранее, между Арменией и Азербайджаном произошел новый рост напряжения.

Власти Армении заявили, что азербайджанские военные пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км.

В ответ в Азербайджане заявили, что войска занимают оговоренные трехсторонними соглашениями позиции, которые ранее не были доступны из-за плохой погоды.

По состоянию на 23 мая, ситуация оставалась стабильной.