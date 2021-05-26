Дальше возьмутся за Россию: Лукашенко заявил, что Запад "хочет убить" Беларусь

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что против страны ведется современная гибридная война и теперь "Запад" перешел от организации "бунтов" к "удушению".

Об этом Лукашенко сказал в среду, 26 мая, выступая перед парламентом Беларуси.

Так, по его словам, "против Беларуси ведут современную гибридную войну".

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - сказал Лукашенко.

При этом, выразил убеждение непризнанный президент Беларуси, "дальше возьмутся за Россию".

Он считает, что на Беларусь идет беспрецедентное давление. Вызванное их завистью из-за бессилия от того, что провалился "госпереворот".

Также Лукашенко заявил, что раз с санкциями ничего не вышло – "теперь они хотят нас убить".