Собирали почти 20 лет: огромный полигон автомобильных шин сняли с высоты птичьего полета (видео)

В российском Нижневартовске экоактивист снял незаконную свалку 1,2 млн автомобильных шин с коптера.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Урал. МБХ медиа".

Речь идет о так называемом полигоне "Березка", расположенного неподалеку от поворота на озеро Кымыл-Эмтор. Предприятие не имея лицензии, с 2001 года сваливает шины на полигон. На 16 гектарах площади свалены под открытым небом огромные количества изношенных автомобильных шин.

В 2017 году суд постановил взыскать 243 млн рублей с компании за незаконную свалку. Активисты пытаются бороться с незаконным полигоном, но но объем покрышек практически не изменился.

Подобные свалки автомобильных шин опасны для экологии так, как выделяют множество опасных соединений.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Хмельницкой области близ села Держановка обнаружили огромную свалку пластиковых канистр из-под неизвестного вещества.