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Собирали почти 20 лет: огромный полигон автомобильных шин сняли с высоты птичьего полета (видео)

Собирали почти 20 лет: огромный полигон автомобильных шин сняли с высоты птичьего полета (видео)
02:30 Сегодня Телеграф

В российском Нижневартовске экоактивист снял незаконную свалку 1,2 млн автомобильных шин с коптера.

 Об этом сообщает Телеграмм-канал "Урал. МБХ медиа".

Речь идет о так называемом полигоне "Березка", расположенного неподалеку от поворота на озеро Кымыл-Эмтор. Предприятие не имея лицензии, с 2001 года сваливает шины на полигон. На 16 гектарах площади свалены под открытым небом огромные количества изношенных автомобильных шин.

В 2017 году суд постановил взыскать 243 млн рублей с компании за незаконную свалку. Активисты пытаются бороться с незаконным полигоном, но но объем покрышек практически не изменился.

Подобные свалки автомобильных шин опасны для экологии так, как выделяют множество опасных соединений.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Хмельницкой области близ села Держановка обнаружили огромную свалку пластиковых канистр из-под неизвестного вещества.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Россия, Свалка, Дрон.
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