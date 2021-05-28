Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)

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Обновлено 19:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российский президент Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко назвал "всплеском эмоций" ситуацию с перехватом самолета Ryanair над территорией Беларуси. 

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Сочи, а данный фрагмент показывался на телеканале "Россия 24". 

Во время встречи он поблагодарил белорусского коллегу за то, что тот приехал, как они договаривались.

Путин назвал происходящее "очередным витком", после чего запнулся подбирая слова. Лукашенко продолжил его фразу, назвав происходящее "всплеском эмоций". 

"Да, всплеска эмоций", - утвердил Путин, а затем добавил, что им и без этого "есть о чем поговорить".

Как сообщалось ранее, директор Института мировой политики Евгений Магда высказал мнение, что Путин ведет свою игру с Беларусью и Западом, больше об этом можно прочитать в материале "Телеграф": Кремль приблизился к поглощению Беларуси: чего ожидать от встречи Путина и Лукашенко.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.
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