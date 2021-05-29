Валуев оконфузился поздравлением с Днем пограничника

Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев поздравил российских пограничников с профессиональным праздником 28 мая, сопроводив свое поздравление фото украинского военного.

Поздравление Валуев опубликовал на своей странице в Instagram.

После того, как под постом посыпались нелестные комментарии о "супостате" на снимке, Валуев снес пост с фото украинского фотографа издания "Укринформ".

При этом, несмотря на то, что сам Валуев поспешил избавиться от "ляпа", на российских сайтах пост Валуева продолжает "гулять".

Сам Валуев все же перезалил пост с тем же текстом, но уже с другим фото.

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Но в сети не угомонились и стали в комментариях наперебой писать: "Слава Украине!".

Как сообщал "Телеграф", ранее Валуев рассказал о своей работе в Госдуме и нежелании возвращаться на ринг.