Валуев оконфузился поздравлением с Днем пограничника

Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев поздравил российских пограничников с профессиональным праздником 28 мая, сопроводив свое поздравление фото украинского военного.
Поздравление Валуев опубликовал на своей странице в Instagram.
После того, как под постом посыпались нелестные комментарии о "супостате" на снимке, Валуев снес пост с фото украинского фотографа издания "Укринформ".
При этом, несмотря на то, что сам Валуев поспешил избавиться от "ляпа", на российских сайтах пост Валуева продолжает "гулять".
Сам Валуев все же перезалил пост с тем же текстом, но уже с другим фото.
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Но в сети не угомонились и стали в комментариях наперебой писать: "Слава Украине!".
Как сообщал "Телеграф", ранее Валуев рассказал о своей работе в Госдуме и нежелании возвращаться на ринг.