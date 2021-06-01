Запад знает, но молчит: что известно о роли России в истории с угоном самолета Ryanair в Беларуси

Международные официальные лица и представители белорусской и российской оппозиции сходятся во мнении, что в одиночку режим Лукашенко не мог совершить операцию по захвату самолета авиакомпании Ryanair и аресту журналиста Романа Протасевича.

Ответы на возникающие в этом отношении вопросы попытались дать в статье Брайана Уитмора - старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета, адъюнкт-профессора Техасского университета в Арлингтоне и ведущего подкаста "Вертикаль власти" на сайте Atlantic Council, перевод которой вам предлагает "Телеграф".

Это событие назвали актом воздушного пиратства, спонсируемого государством, угона самолета и похищения человека. Оно привело к прекращению полетов самолетов европейских авиакомпаний над территорией Беларуси и запрету белорусским перевозчикам летать над воздушным пространством ЕС или использовать его аэропорты. Этот акт изолировал Беларусь, как никогда раньше. И это почти наверняка вызовет новый раунд санкций США и ЕС против страны.

Но остаются серьезные вопросы о том, действовал ли авторитарный режим Александра Лукашенко в одиночку, вынудив Ryanair совершить посадку рейса 4978 в Минске, где белорусские власти арестовали журналиста-диссидента Романа Протасевича, который проживал в изгнании в Литве, и его подругу Софию Сапегу. В частности, получил ли Лукашенко скрытную помощь от России в угоне коммерческого авиалайнера, совершающего рейс между двумя странами Европейского Союза? Были ли действия Путина и Лукашенко согласованы в этом наглом акте воздушного пиратства? И если да, то каковы последствия для политики Запада?

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что ему "очень трудно поверить в то, что такого рода действия могли быть предприняты, по крайней мере, без согласия властей в Москве". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал комментарий Рааба "навязчивой русофобией".

На данный момент большая часть подозрений относительно возможной причастности Москвы носит косвенный характер. Российские и белорусские системы ПВО глубоко интегрированы, равно как и их вооруженные силы и службы безопасности, поэтому многим трудно поверить в то, что режим Путина, как минимум, не знал об операции.

Конфиденциальный неопубликованный отчет Минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований, который известен своими отличными источниками в белорусской и российской элите, предполагает, что участие Москвы, вероятно, было более масштабным и активным. Согласно отчету: "Очевидно, что белорусские спецслужбы… не имеют ресурсов, чтобы отслеживать передвижения даже ведущих деятелей оппозиции за рубежом, вести внешнюю слежку за границей и соответственно координировать работу белорусских служб внутри страны. Поэтому участие российских спецслужб на всех этапах операции по задержанию Протасевича не вызывает сомнений".

Есть также любопытный случай, когда три неопознанных человека на борту самолета остались в Минске после вынужденной посадки, и не летели в Вильнюс. Первоначальные неподтвержденные сообщения указывали, что они были гражданами России. Одно из таких сообщений поступило от влиятельного Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, который имеет более 160 тысяч подписчиков, и утверждает, что "раскрывает секреты чиновников, олигархов, гангстеров и силовиков". В сообщении от 23 мая канал утверждал, что его источники сообщили, что некоторые из тех, кто покинул борт самолета в Минске, были российскими оперативниками, которые помогали белорусскому КГБ и имели при себе документы. "Они были главными организаторами этой операции, но уступили славу своим коллегам из Беларуси".

Точно так же российский оппозиционный политик Илья Яшин написал в Twitter: "Похоже, это была совместная операция ФСБ и белорусского КГБ".

Но издание "The New York Times" со ссылкой на литовские официальные лица заявило, что один из неопознанных пассажиров, покинувших борт в Минске, был гражданином Греции, а двое других - гражданами Беларуси, добавив, что "неуверенность в их личности вызывает вопросы о том, принимали ли они какую-либо роль в операции".

Официальная реакция России и прокремлевских СМИ, которые, казалось, были вооружены готовыми тезисами для оправдания и поддержки Беларуси, также вызвала подозрения. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала реакцию Запада "шокирующей". Она также быстро сориентировалась и в качестве оправдания действий Беларуси упомянула инцидент 2013 года, когда самолет президента Боливии Эво Моралеса был вынужден приземлиться в Австрии из-за подозрений в том, что на борту находился американский беглец Эдвард Сноуден. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подход Беларуси к этому инциденту "разумным".

Кризис, похоже, продвигает цель Москвы - усилить изоляцию Беларуси от Запада и ее зависимость от России. Кроме того, кажется очевидным, что раз и навсегда исключаются любые попытки Лукашенко вернуться к своей игре лавирования между Москвой и Западом, которая велась до августа 2020 года, с целью достижения максимальной степени геополитической гибкости.

"У Москвы есть определенные тактические выгоды от этого кризиса, поскольку он делает Лукашенко более зависимым от России", - заявил изданию Bloomberg Андрей Кортунов, глава основанного Кремлем Совета по международным делам России.

Этот инцидент стал не первым случаем, когда Россия получила такую "тактическую выгоду" за последние недели. Международный кризис, связанный с рейсом 4978 авиакомпании Ryanair и аресты Протасевича и Сапеги, произошли чуть более чем через месяц после того, как Федеральная служба безопасности России арестовала двух белорусов, в том числе одного с американским гражданством, и обвинила их в заговоре с целью совершения государственного переворота против Лукашенко во время событий 9 мая, в день Парада Победы в Минске. Эти обвинения в заговоре также, по всей видимости, были направлены на достижение стратегических целей России по изоляции Лукашенко и усилению его зависимости от Москвы.

Кризис наступает всего за несколько недель до того, как президент США Джо Байден встретится с Путиным в Женеве 16 июня. И хотя доказательства причастности России к этому моменту в основном косвенные, они привлекают внимание западных официальных лиц.

В своем выступлении, опубликованном в "Financial TImes", канцлер Германии Ангела Меркель сказала: "Когда я буду разговаривать с президентом России, этот вопрос обязательно будет на повестке дня. Но сейчас мы не можем заниматься домыслами. Известно, что между Беларусью и Россией существуют тесные отношения. Но, как я уже сказала, подтвержденных сведений нет".

Радослав Сикорский, член Европейского парламента, который занимал пост министра иностранных дел и обороны Польши, написал в Twitter, что если выяснится, что в этом замешана Москва, то "российские кадры и российские активы также должны будут подвергнуты санкциям".

Независимо от того, принимала ли Россия непосредственное участие в этом акте спонсируемого государством воздушного пиратства и похищения людей, как главный международный покровитель Лукашенко, Кремль несет большую степень ответственности за его действия. Я неоднократно утверждал в этом отношении, что санкции против режима Лукашенко должны также быть нацелены на его российских сторонников. Угон рейса 4978 Ryanair и похищение Романа Протасевича только подтверждает, что пришло время нанести серьезный ущерб двум диктаторам Путину и Лукашенко.