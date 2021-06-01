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В Кремле дали громкое обещание насчет транзита газа через Украину

В Кремле дали громкое обещание насчет транзита газа через Украину
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Цензор.НЕТ

Россия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после завершения действия текущего договора.

Об этом заявил во вторник. 1 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", - сказал Песков.

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По его словам, президент РФ Владимир Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован.

"Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", - сказал Песков.

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ТАСС напоминает, что в конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на 5 лет с возможностью продления до 2034 года. Документ оговаривает, что минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в следующие четыре года.

Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Песков также отметил, что Россия приветствует намерение Соединенных Штатов отказаться от санкций против "Северного потока - 2".

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Как сообщалось, ранее в МИД РФ заявили, что строительство "Северного потока-2" не повлияет на транзит российского газа через Украину, пока действуют соответствующие договоренности.

При этом российский "Газпром" постепенно уменьшает транзит природного газа через Украину после запуска газопроводов "Турецкий Поток" 1 и 2.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Газ, ГТС, Россия, Европа, Контракт, Дмитрий Песков, Транзит.
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