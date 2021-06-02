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Беларусь попыталась отомстить Украине за воздушную блокаду

Беларусь попыталась отомстить Украине за воздушную блокаду
13:50 Сегодня Телеграф

Авиационные власти Беларуси возмутились введенным Украиной запретом использовать воздушное пространство страны белорусскими воздушными судами и решили "отомстить" – советуют иностранным авиаперевозчикам использовать украинское воздушное пространство.

Об этом говорится в комментарии Департамента по авиации Минтранса Беларуси, размещенном 2 июня.

Так, в Минтрансе Беларуси заявляют, что принятое Украиной решение "было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси".

После этого в белорусском министерстве решили вспомнить все ЧП с участием самолетов, произошедшие в Украине за последние 20 лет, включая сбитый террористами на Донбассе в 2014 году самолет авиакомпании "Malaysia Airlines".

При этом у Минтрансса Беларуси только сейчас, спустя годы после последнего инцидента, "возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность".

"В связи с вышеизложенным, авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов", - написали в белорусском министерстве.

Также у Минтранса Белпаруси "вызывает вопросы" квалификация рядом государств, включая Украину, "ситуации с рейсом авиакомпании "Ryanair" FR4978, имевшей место 23 мая 2021 года", когда в Минске был посажен пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.

Белорусские диспетчеры тогда сообщили, что самолет якобы "заминирован", однако в действительности это была спецоперация по захвату летевшего этим рейсом бывшего главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, которого режим Александра Лукашенко обвиняет в терроризме.

В связи с этим Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, Беларусь, Полеты, Рекомендация, Воздушное пространство.
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