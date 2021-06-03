"Ноухау, ёпта": в России решили "почистить перышки" перед приездом премьера: что из этого получилось (видео)

В Набережных Челнах (Россия) перед приездом премьер-министра Михаила Мишустина решили покрасить асфальт, положенный перед заводом "КамАЗ".

Об этом сообщают в Telegram-канале "BAZA".

По данным авторов видео, в Набережных Челнах решили не изменять традициям - красить что-либо перед приездом высокого начальства. Но поскольку покрасить или отремонтировать ничего было не нужно, решили взяться за асфальт.

При этом сотрудники завода назвали такую покраску "ноухау, ёпта", а в социальных сетях руководства завода ответило - один из подрядчиков испортил асфальт краской. А перед приездом премьер-министра совершенно случайно сам решил скрыть свои ляпы.

Как сообщал Телеграф, в Тбилиси "покрасили" в синий и желтый цвета мотоциклы россиян. Так, в ночь на 9 мая неизвестные облили несколько мотоциклов российских туристов желтой и синей краской.