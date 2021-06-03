Путин приготовил Беларуси роль "разменной монеты" перед саммитом с Байденом

Действия России по защите и поддержке Беларуси напоминают заботу "старшего брата". Однако, более внимательный взгляд и анализ взаимосвязей событий дает повод думать о том, что у Владимира Путина есть свой четкий план в отношении "братской" республики.

Брайан Уитмор, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, адъюнкт-профессор Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста "Вертикаль власти", в своей статье на сайте Atlantic Council излагает свой взгляд на то, что в действительности кроется за поддержкой России.

Владимир Путин доказал свою способность тайком играть в поджигателя, а затем предлагать свои услуги в качестве пожарного.

В Украине он развязал войну на Донбассе, а затем сумел добиться признания России посредником в конфликте, в котором она была одновременно подстрекателем и воюющей стороной. В Сирии вмешательство России на стороне Башира Асада не только продлило и обострило эту войну, оно также предоставило России место за столом переговоров по резолюции.

Собирается ли Путин проделать тот же трюк с Беларусью после угона рейса 4978 авиакомпании Ryanair и похищения пассажиров Романа Протасевича и Софии Сапеги? Этот вопрос обязательно возникнет, когда Путин встретится с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня.

«Не исключено, что результатом американо-российского саммита может стать то, что Кремль получит определенный карт-бланш на вмешательство во внутренние дела Беларуси с целью разрешения политического кризиса без каких-либо международных последствий, в том числе в виде санкций, со стороны Запада», - написал недавно Арсен Сивицкий, директор Минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

«Не исключено, что Беларусь может стать разменной монетой в контексте широкого геополитического торга между Вашингтоном и Москвой, в котором Соединенные Штаты могут согласиться с российской версией разрешения белорусского политического кризиса», - добавил он.

До сих пор неясно, насколько Россия была причастна к решению заставить 22 мая самолет Ryanair, который находился в воздушном пространстве Беларуси по маршруту Афины-Вильнюс, приземлиться в Минске.

Эксперты полагают, что сочетание нескольких факторов делает такое участие, по крайней мере, весьма правдоподобным. Эти факторы включают интеграцию российских и белорусских систем противовоздушной обороны; глубокое проникновение российских агентов в белорусские спецслужбы; и откровенно поддерживающая позиция Москвы в отношении Беларуси.

В конфиденциальном неопубликованном отчете на этой неделе Центр стратегических и внешнеполитических исследований Сивицкого, который известен своими надежными источниками как в Минске, так и в Москве, написал, что все больше свидетельств говорят о том, что «белорусская сторона получила информацию о поездке Протасевича от российских спецслужб и решила использовать ее для задержания журналиста».

Более того, в последние дни появились дополнительные косвенные доказательства того, что Россия была более чем просто сторонним наблюдателем в этом акте воздушного пиратства.

26 мая белорусские власти объявили о возбуждении уголовного дела против девушки Протасевича, Софии Сапеги, которая является гражданкой России. Сапега появилась на видео, в котором она сделала признание, но, кажется, по принуждению.

Реакция Кремля показывает, что Путина не особо беспокоит тяжелое положение Сапеги. Путин и Лукашенко встретились на двухдневном саммите в Сочи 28-29 мая, их третьей встрече в этом году, которая включала дружескую фотосессию на 54-метровой роскошной яхте.

После саммита пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что «поднималась тема задержанной гражданки России, [и] естественно, нам небезразлична ее судьба». Однако Песков добавил, что Кремль примет к сведению тот факт, что Сапега также имеет вид на жительство в Беларуси. Тем временем Путин одобрил второй заем Беларуси в 500 миллионов долларов.

Через несколько дней после саммита МИД России опубликовало заявление, в котором говорится, что Москва будет защищать Беларусь и помогать ей, если Европейский Союз введет экономические санкции.

Путин также поручил своему Министерству транспорта определить возможные новые направления в России для белорусского национального перевозчика «Белавиа», которому недавно был закрыт доступ в воздушное пространство и аэропорты Европейского Союза в результате инцидента с пиратством.

Однако было бы ошибкой рассматривать действия России в отношении угона самолета Ryanair как простую солидарность между двумя диктаторами Путиным и Лукашенко. Игра Путина здесь кажется гораздо более сложной и несет в себе все признаки классической операции рефлексивного управления.

Рефлексивное управление - это доктрина, разработанная советскими военными стратегами еще в 1960-х годах, цель которой - заставить противников вести себя так, как это выгодно Москве. Делается это путем упреждающего формирования окружающей среды с помощью кампаний дезинформации, деловых связей, политического вмешательства, установления фактов на местах или любой комбинации вышеперечисленного.

Стратегическая цель Путина в Беларуси - не обязательно прямая аннексия. Он должен превратить Беларусь в податливое и послушное государство-клиента, хотя и управляемое менее непостоянной и беспокойной фигурой, чем Лукашенко.

С тех пор, как в августе прошлого года Беларусь погрузилась в политический кризис, Россия неуклонно наращивает свое экономическое, политическое и военное присутствие. Путин также оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот внес поправки в Конституцию Беларуси, чтобы добавить весу парламенту страны за счет урезания полномочий президента. Россия активно работает над тем, чтобы через прокремлевские партии Москва контролировала законодательный орган, недавно получивший полномочия после Лукашенко.

Если посмотреть на инцидент с Ryanair через призму рефлексивного управления, споры о том, принимала ли Россия активное участие в принуждении рейса 4978 к посадке в Минске, становятся менее важными. Все, что нужно было сделать Москве, - это привести все в движение, например, предоставив Лукашенко информацию о том, что Протасевич находился на борту самолета, который должен был проходить через воздушное пространство Беларуси.

По мере того как последовавшая за этим международная реакция превращает Лукашенко в еще большего международного изгоя, это делает его все более зависимым от Путина. Это также дает еще одно ключевое преимущество перед саммитом Путина и Байдена 16 июня в Женеве. Кризис дает Путину возможность пойти на «уступку» Байдену, пообещав освободить Лукашенко от власти посредством конституционных реформ, которые Кремль уже проводит в Беларуси в течение некоторого времени.

Как пишет Сивицкий, если это сработает, «решение, которое Кремль навязывает Лукашенко в результате политического кризиса, во многих отношениях не встретит возражений со стороны США. Со стороны все будет выглядеть как некая демократизация Беларуси после ухода Лукашенко».

Конечно, ничего подобного не будет. И поджигатель снова превратится в пожарного.