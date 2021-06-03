"И пенсионерам выдать, чтобы могли пенсию побольше получать": в сети стебутся над выдачей оружия почтальонам у Лукашенко

В Беларуси решили вооружить почтальонов.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Работников почты снабдят пистолетами или револьверами, а в некоторых случаях - даже автоматами. Их смогут иметь при себе:

начальники узлов связи, начальники участка, начальники отделений связи, начальники главной кассы,

операторы связи (они получат еще и автомат), почтальоны, водители.

По данным издания якобы такие меры нужны для "дальнейшего совершенствования условий по обеспечению безопасности, сохранности денежных средств, ценностей и почтовых отправлений" и для самообороны.

В сети стали обсуждать нововведение.

"Надо учителям раздать", "Заодно и проблема переполненности школ решится", "Скорее мусора будут пенсию разносить, чем людям оружие дадут", "Пенсионерам разрешат выкопать обрезы!!))", "Может и пенсионерам выдать, чтобы могли пенсию побольше получать", - пишут в комментариях под постом об этом в группе "РБ головного мозга" в Twitter.