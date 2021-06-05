"В концлагере так и положено": в России призерам всероссийской олимпиады подарили кетчуп и майонез (фото)

В российском Кирове местные власти решили "щедро" отблагодарить учеников, которые заняли призовые места на всероссийской олимпиаде.

Как сообщает сообщество Лентач, каждый из 19 школьников стал "счастливым" обладателем почетных грамот, двух пакетиков кетчупа, пакетика майонеза и пакетика соуса "четыре сыра".

"Достичь высоких результатов удается не всем, но вам это оказалось под силу. Хочется, чтобы каждый из вас остался в этом городе и применил свои знания в его развитии", - поздравил учеников городской управляющий Дмитрий Осипов.

Пользователи сети не смогли устоять перед подобным "царским подгоном" и разразились шутками о том, что будущие выдающиеся умы России наконец смогут сделать себе нормальный "кетчунез" или задуматься о том, чтобы уехать если не из страны, то хотя бы из города.

Как сообщалось ранее, близ Санкт-Петербурга "куда-то исчезла" металлическая фортификация установки "Панцирь-2ПУ". Ее вес 72 тонны.