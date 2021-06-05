На минных полях в Карабахе подорвались журналисты, есть погибшие (видео момента взрыва)

Военный автомобиль, который вез азербайджанских журналистов на съемку, подорвался на мине в Кельбаджарском районе, в результате чего трое человек погибли и четверо получили ранения.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан, а в сети публикуют кадры момента подрыва авто.

В частности, погибли сотрудники AzTV и АЗЕРТАДЖ Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов и зампредставителя главы села Сусузлуг Ариф Алиев. Среди квартета раненных - сотрудник AzTV, режиссер Эмин Мамедов, а также водитель и местный житель.

Баку возложил на Ереван ответственность за гибель журналистов.

"Цель состоит в том, чтобы нанести как можно больший ущерб Азербайджану и создать дополнительные барьеры для гражданского населения, которое вернется в свои дома", - отметили в ведомстве.

Видео подрыва снял местный чиновник Камиль Абдуллаев, сидевший на переднем сидении. Он сейчас находится в больнице.

Напомним, новый виток конфликта в Нагорном Карабахе случился после того, как в среду, 12 мая, военные Азербайджана продвинулись вглубь территории Армении у озера Сев лич в Сюникской области.

Как сообщал "Телеграф", активные боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились еще в ночь на 10 ноября 2020 года, когда между премьер-министром Армении Николом Пашиняном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным было подписано соответствующее соглашение.