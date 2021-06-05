В России на бездорожье перевернулся грузовик с людьми: десятки пострадавших (фото)

В российской Туве опрокинулся грузовик с группой людей.

Об этом сообщает Lifshot и Mash.

Отмечается, что все пострадавшие являются родственниками, которые раз в году посещают Чаа-Хольский район для совместной молитвы. Однако к месту встречи не проложены нормальные дороги, а потому им пришлось пересесть из своих авто в кузов бортового грузовика.

Во время подъема в гору случилось непредвиденное - грузовик перевернулся и "лег на бок". В результате аварии пострадал 21 человек.

Семь человек были госпитализированы. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, среди них двое детей.





Как сообщалось ранее, возле Самары перевернулся и затонул теплоход, перевозивший земснаряд и понтон. В итоге в реке Волга зафиксировали разлив топлива.