В России однокурсница убила курсанта юрфака: подробности

В Орле (Россия) в юридическом институте МВД России нашли зарезанным курсанта.

Об этом сообщается в Telegram-канале.

Известно, что погибшего звали Сафи Эзатулла. Ему было 26. Он приехал из Афганистана и учился на 2 курсе университета.

Тело парня нашли в одной из комнат учебного корпуса на 5 этаже. Подозревают в убийстве 25-летнюю Садат Зейнаб, однокурсницу убитого.

Не исключено, что совершив преступление, девушка могла приехать в Москву на поезде. Ищут возможную преступницу в двух городах.

Как сообщал "Телеграф", ранее во французском городе Рамбуйе, что в 45 километрах от Парижа, в полицейском отделении убили сотрудницу. По предварительным данным, убийца несколько раз ударил полицейскую ножом в шею, от чего та умерла на месте.