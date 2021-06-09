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В Екатеринбурге пара россиян подожгла тополиный пух и сожгла авто (видео)

В Екатеринбурге пара россиян подожгла тополиный пух и сожгла авто (видео)
02:27 Сегодня Телеграф

В Екатеринбурге пара россиян подожгла тополиный пух и случайно сожгла стоящее рядом авто.

Об этом 8 июня сообщили в Телеграм-канале "MDK".

На кадрах видео, опубликованном в сети видно, как сперва девушка подходит в и поджигает пух лежащий на земле, а затем к ней подходит предположительно ее парень и забирает ее в сторону от огня. Видно как огонь распространился в сторону лежащего пуха у машин вблизи. После недолгого ожидания пара уходит не затушив горящий пух.

В результате поджега пуха сгорело авто и теперь парня с девушкой разыскивают полицейские. 

Видео с места событий:

Отметим, что в Екатеринбурге за сутки пожарные совершили около 250 выездов из-за сообщений о пожарах и возгораниях. Подавляющее их большинство было связано с поджогами тополиного пуха.

Напомним, что 8 июня в российском Омске мужчина подрался с 4 пьяными парнями в результате чего получил различные травмы и был доставлен в больницу.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 128

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Россия, Екатеринбург.
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