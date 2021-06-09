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Родители сняли выпускникам поздравление в стиле "Короля и Шута": эпичное видео

Родители сняли выпускникам поздравление в стиле "Короля и Шута": эпичное видео
01:24 Сегодня Телеграф скриншот

Родители выпускников школы №2 города Чита (Россия) записали своим чадам видеопоздравление в стиле "панк" на песню группы "Король и Шут" (КиШ) "Лесник".

Мама одного из выпускников Наталья Фирсова рассказала в интервью "МК в Чите" о том, как им пришла в голову идея записать такой клип.

"Мы хотели чем-то поразить детей, удивить их. Тогда решили перевоплотиться в рокеров, ведь не каждый ребенок ожидает увидеть в таком образе своего родителя. Это же бомба! Группу КиШ выбрали, потому что я знаю – мой ребенок слушает их песни", - рассказала Наталья.

Изначально родители выбрали две песни "КиШ" – "Прыгну со скалы" и "Лесник". Наталья написала слова на их мотивы и сценарий. В итоге после собрания родители остановились на "Леснике".

Костюмы для съёмок родители мастерили и готовили сами.

"На ноги подняли всю Читу в поисках музыкальных инструментов. Снимались в дождь, из-за которого сорвалась сьемка с байкерами. Но мы не растерялись и привлекли местных ребят с мотоциклами. Очень переживали, что наши прически и макияж смоет", - добавила мама выпускника.

Идею родителей помог воплотить читинский видеограф Владимир Дементьев, который разместил в своем Instagramе видео.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 191

Все по теме:

Россия, Родители, Школьники, Поздравление, Чита, Панк, Киш, лесник.
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