Лукашенко признает Крым российским и заигрывает с марионетками Кремля на Донбассе: почему президент Беларуси резко изменил позицию

Президент Беларуси Александр Лукашенко достаточно резко меняет свою позицию. Сначала он призывал стороны конфликта на востоке Украины к переговорному процессу, теперь же его фактическое признание Крыма российским, а сепаратистов из так называемых "ЛНР/ДНР" законными властями, четко указывает на его истинную пророссийскую ориентацию.

Брайан Уитмор - старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, адъюнкт-профессор Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста "Вертикаль власти" в статье на сайте Atlantic Council делится своим мнением об этой трансформации белорусского лидера и какие угрозы она может повлечь за собой.

Ось автократов в Восточной Европе продолжает укрепляться, поскольку белорусский диктатор Александр Лукашенко делает шаг назад в угоду своим покровителям и хозяевам в Кремле.

После встречи на высшем уровне с Владимиром Путиным, которая прошла в Сочи в прошлом месяце, Лукашенко сделал два заявления, которые фактически указывают на его готовность признать незаконную аннексию Крыма Россией, а также фактический суверенитет контролируемых Кремлем "сепаратистских республик" в Донбасском регионе на востоке Украины.

1 июня Лукашенко сообщил журналистам, что белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" начнет полеты в Крым. По оценкам наблюдателей, это первый шаг к официальному признанию присоединения полуострова к России.

В телевизионном выступлении в тот же день Лукашенко также заявил, что позволит следователям из так называемой "Луганской Народной Республики" на оккупированной Россией части восточной Украины допросить журналиста-диссидента Романа Протасевича. Роман был фактически похищен, когда Беларусь 23 мая заставила самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершить посадку в Минске. Лидеры сепаратистов на востоке Украины предъявили Протасевичу обвинение в участии в боевых действиях в рядах батальона "Азов", подразделения Национальной гвардии Украины, имеющего, по их мнению, крайне правые взгляды.

Хотя Протасевич участвовал в протестном движении Евромайдана, которое свергло прокремлевского лидера Украины Виктора Януковича в 2014 году, и впоследствии освещал деятельность батальона "Азов" в качестве журналиста в 2015 году, но свидетельств того, что он воевал в составе подразделения, мало. Попытки утверждать, что он действительно принимал участие в боевых действиях, по всей видимости, являются результатом согласованной кампании дезинформации, поддерживаемой Россией с целью очернить его как неонациста, к которой с энтузиазмом присоединились белорусские власти. (Но пребывание Протасевича в "Азове" в качестве журналиста подтвердил основатель добровольческого подразделения Нацгвардии "Азов" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале - прим. ред.)

В своем еженедельном неопубликованном конфиденциальном отчете Минский Центр стратегических и внешнеполитических исследований отметил, что недавнее объявление Лукашенко о решении открыть воздушное сообщение с оккупированным Россией Крымом равносильно "политическому решению признать российскую юрисдикцию над полуостровом".

Аналогичным образом, решение разрешить боевикам Донбасса допросить Протасевича "намекало на возможность частичного признания независимости сепаратистских республик на востоке Украины". Согласно отчету, эти события представляют собой "радикальный поворот по сравнению с той политикой исполнения роли честного посредника в войне России и Украины, которая была ранее в Минске (и до сих пор пока еще остается).

Чтобы оценить, насколько радикальным является этот отход, достаточно повернуть время вспять вплоть до 2014 года, когда аннексия Россией Крыма и вооруженная интервенция на Донбассе вызвали опасения со стороны Лукашенко и большей части белорусской элиты в отношении того, что хрупкий суверенитет страны также может оказаться под угрозой.

Принимая первые делегации стран для мирных переговоров в Минске в сентябре 2014 г. и феврале 2015 г., в которых участвовали лидеры Украины, России, Германии и Франции, Лукашенко попытался позиционировать себя как надежного посредника между Москвой и Киевом.

Лукашенко демонстративно отказался признать Крым частью России и даже высмеял логику, использованную Москвой для оправдания аннексии, заявив, что Монголия с таким же успехом может претендовать на большие участки российской территории.

Он также занял нейтральную позицию в отношении войны на Донбассе. Ясно ссылаясь на Украину, Лукашенко заявил, что никогда не позволит использовать территорию Беларуси для нападения на другое государство, и дал понять, что Беларусь не заинтересована в том, чтобы быть частью так называемого "Русского мира" Путина.

По мере продолжения российской агрессии в отношении Украины Лукашенко начал очищать аппарат безопасности Беларуси от подозреваемых представителей пятой колонны, которые проявляли чрезмерный энтузиазм по отношению к имперским проектам Кремля.

В кулуарах мирных переговоров в Минске в феврале 2015 года микрофон в прямом эфире записал разговор Лукашенко и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, которые говорили о Путине. "Он ведет нечестную и грязную игру", - сказал Порошенко о лидере Кремля. Лукашенко сочувственно кивнул и ответил: "Знаю, знаю. Все это понимают".

Двусторонние отношения примерно в то время были настолько теплыми, что, когда украинские и белорусские сборные по футболу играли друг с другом во Львове в сентябре 2015 года, их болельщики вышли вместе под транспарантами с надписями "За вашу и нашу свободу" и "Братство совести". Они также скандировали футбольные "кричалки", высмеивающие Путина, и вместе сдали кровь для раненых украинских солдат.

Все это, конечно, изменилось после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Фальсифицированное голосование вызвало беспрецедентные общенациональные протесты против режима. Лукашенко ответил жесткими и непрекращающимися репрессиями против инакомыслия, в результате чего он оказался в международной изоляции и все больше зависел от Путина.

Недавние попытки Лукашенко продемонстрировать свою чрезмерную лояльность Путину в отношении Украины также говоря об отчаянии белорусского лидера. Личные отношения между Путиным и Лукашенко, как известно, были непростыми, и хозяин Кремля явно хотел бы заменить белорусского диктатора на более сговорчивого и менее проблемного ставленника.

Помимо неуклонного увеличения своего экономического, политического и военного присутствия в Беларуси с августа 2020 года, Путин также оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот внес поправки в Конституцию Беларуси для расширения полномочий парламента страны за счёт возможностей президента.

Россия активно работает над тем, чтобы контролировать законодательный орган, недавно получивший полномочия, через пророссийские партии в ожидании желаемых Кремлем изменений в белорусской конституции.

Лукашенко ясно понимает ситуацию и, похоже, пытается спасти свою политическую жизнь. Он примеряет на себя роль младшего партнера в оси автократов, которая формируется в Восточной Европе. Это тревожное событие, в частности, для Украины, которое представляет серьезную угрозу безопасности для всего региона.