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"Дурь встретилась": фееричное столкновение двух байкеров на пустом перекрестке попало на видео

"Дурь встретилась": фееричное столкновение двух байкеров на пустом перекрестке попало на видео
02:32 Сегодня Телеграф

В Кировском районе Санкт-Петербурга "в лоб" столкнулись два мотоциклиста, вследствие чего чудом никто не пострадал.

Видео момента их "встречи" на пустом перекрестке 10 июня засняли камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Зайцева и Краснопутиловской при участии мотоциклов Harley Davidson и Suzuki; один из водителей поворачивал, когда на него по встречной влетел другой.

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Удар был такой силы, что мужчины разлетелись в разные стороны. Интересно, что никто из них не погиб. Один серьезно пострадал и попал в больницу, второй же только сломал руку.

Смотрите видео, как это было:

Стоит заметить, что мнение пользователей сети об инциденте и его виновниках расходятся.

"Дурь встретилась", - в частности, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе водитель пробит ограду и вылетел на приморские склоны.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 163

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ДТП, Россия, Санкт-Петербург, Мотоциклы.
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