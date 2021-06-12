"Это г*вно": бабушки Путина разразились гневной тирадой против Pop It (видео)

Одиозные пенсионерки из "Отрядов Путина" -общественной неформальной организации, поддерживающей президента РФ Владимира Путина и состоящей в основном из россиян пенсионного возраста, нашли нового "врага" – игрушку "Pop it".

Видео с выступлением пенсионерок опубликовал на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 12 июня, утром офицер Генерального штаба ВСУ Анатолий Штефан.

На видео, в частности, видна группа из пяти россиянок пенсионного возраста. Одна из них держит в руках "Pop it" и критикует ее.

По словам женщины, эта игрушка "была временно придумана для слаборазвитой, для слабоумной", а теперь все дети ими играются. При этом по убеждению женщины, вместо этого дети должны либо сидеть за учебниками, либо играть на пианино или еще каким-либо образом развиваться.

"Это полное безобразие, это отупение наших людей!... Пошло вот это г*вно… Родители! Мы призываем вас, кто только увидит вот это вот в торговле, все выкидывать", - эмоционально заявляет женщина.

"Pop it" – это сенсорная игрушка пупырка в виде силиконовой формы, заполненной воздушными пузырьками и предназначена для снятия стресса и успокоения как взрослых, так и детей.

Смотрите также фотоподборку детских игрушек, создатели которых были явно не в себе во время производства.