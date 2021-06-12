"Страшно, но красиво": торнадо пронеслось по помойке в Якутии (видео)

В Алданском районе Якутии (Россия) местные жители засняли на видео, как по помойке прошел настоящий торнадо.
Кадрами события поделились в телеграм-канале "14News — главные новости Якутии".
На записи видно, как смерч подхватывает мусор и пепел, образовывая черный вихрь высотой в несколько десятков метров.
Авторы видео в довольно эмоциональной форме поделились впечатлениями от увиденного, заявив, что видят подобное явление впервые в жизни.
"Страшно, но красиво", - поделились впечатлениями авторы видео, предположив, что мусор после такого разбросает по всему совхозу.
О причиненном ущербе не сообщается.
Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика!
Как сообщалось ранее, в Мурманской области кто-то забыл потушить костер и от этого возник масштабный лесной пожар, охвативший более 350 гектаров.