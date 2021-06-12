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"Страшно, но красиво": торнадо пронеслось по помойке в Якутии (видео)

"Страшно, но красиво": торнадо пронеслось по помойке в Якутии (видео)
23:38 Сб, 12 Июнь 2021 Телеграф Фото: Скриншот

В Алданском районе Якутии (Россия) местные жители засняли на видео, как по помойке прошел настоящий торнадо.

Кадрами события поделились в телеграм-канале "14News — главные новости Якутии". 

На записи видно, как смерч подхватывает мусор и пепел, образовывая черный вихрь высотой в несколько десятков метров. 

Авторы видео в довольно эмоциональной форме поделились впечатлениями от увиденного, заявив, что видят подобное явление впервые в жизни. 

"Страшно, но красиво", - поделились впечатлениями авторы видео, предположив, что мусор после такого разбросает по всему совхозу. 

О причиненном ущербе не сообщается.

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, в Мурманской области кто-то забыл потушить костер и от этого возник масштабный лесной пожар, охвативший более 350 гектаров. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 259

Все по теме:

Россия, Торнадо, Якутия, Стихийное бедствие.
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