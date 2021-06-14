Россия и США резко увеличили запасы ядерного оружия: в Европе подсчитали число боеголовок двух стран

Согласно последнему мониторингу, в 2021 году в мире увеличилось количество ядерного оружия: с 3720 до 3825 боеголовок. Причем, около 2000 из них находятся в состоянии повышенной боеготовности и практически все принадлежат РФ.

Об этом стало известно из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"В то время как США и Россия сокращали свои общие запасы ядерного оружия за счет демонтажа списанных боеголовок в 2020 году, в начале 2021 года у обоих было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее", - говорится в докладе.

Также есть информация о том, что РФ увеличила свой ядерный запас на 180 боеголовок. Впрочем, развернутые стратегические ядерные силы обеих стран остаются в пределах Договора о стратегических наступательных вооружениях 2010 года.

Напомним, главы стран "Большой семерки" (США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония) в итоговом коммюнике саммита в Британии потребовали от России оставить Украину в покое.