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Россия и США резко увеличили запасы ядерного оружия: в Европе подсчитали число боеголовок двух стран
Россия и США резко увеличили запасы ядерного оружия: в Европе подсчитали число боеголовок двух стран

Россия и США резко увеличили запасы ядерного оружия: в Европе подсчитали число боеголовок двух стран

Россия и США резко увеличили запасы ядерного оружия: в Европе подсчитали число боеголовок двух стран
11:31 Сегодня Телеграф

Согласно последнему мониторингу, в 2021 году в мире увеличилось количество ядерного оружия: с 3720 до 3825 боеголовок.  Причем, около 2000 из них находятся в состоянии повышенной боеготовности и практически все принадлежат РФ. 

Об этом стало известно из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"В то время как США и Россия сокращали свои общие запасы ядерного оружия за счет демонтажа списанных боеголовок в 2020 году, в начале 2021 года у обоих было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее", - говорится в докладе.

Также есть информация о том, что РФ увеличила свой ядерный запас на 180 боеголовок. Впрочем, развернутые стратегические ядерные силы обеих стран остаются в пределах Договора о стратегических наступательных вооружениях 2010 года.

Напомним, главы стран "Большой семерки" (США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония) в итоговом коммюнике саммита в Британии потребовали от России оставить Украину в покое. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

США, Россия, Ядерное оружие, Боеголовки.
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