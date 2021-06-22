Ситуация на грани абсурда: в Москве провели массовый бал ко Дню медика на фоне обострения Covid-19

В Москве (Россия) 20 июня прошел благотворительный "Бал медиков", в котором приняли участие около 4 сотен медработников.

Об этом в понедельник 21 июня сообщило РИА Новости.

Само мероприятие проходило в Московском академ-музыкальном театре им. Станиславского. На "бал" пригласили более 4 сотен гостей, которые работают в сфере здравоохранения. В нем также приняли участие симфонический оркестр, известные танцоры балета и оперные певцы.

По словам организаторов бала, мероприятие должно быть благотворительным, а полученные средства будут направлены медикам, пострадавшим в ходе борьбы с COVID-19. Бал прошел в день медработника в воскресенье 20 июня.

Напомним, что в РФ ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Так, в Санкт-Петербурге пациентов с COVID ложат прямо в коридоре.