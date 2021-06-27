В России внезапно заговорили о привлечении США к переговорам по Донбассу

В России не исключают того, что США будут допущены к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА.

Он указал, что в Москве допускают возможность присоединения Вашингтона к этим переговорам, но только в случае, если США "смогут повлиять на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений".

"Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях", - сказал он.

При этом представитель МИД РФ заявил, что с нынешним подходом США в переговорах "им делать нечего".

Как сообщалось ранее, в МИД Украины ранее заявляли, что тема подключения Вашингтона к переговорам по Донбассу будет одной из главных во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом также сообщал и сам Зеленский во время своего недавнего интервью.

А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил мнение, что присоединение США к этим переговорам станет большим шагом на пути к завершению войны на Донбассе.