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В России внезапно заговорили о привлечении США к переговорам по Донбассу

В России внезапно заговорили о привлечении США к переговорам по Донбассу
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России не исключают того, что США будут допущены к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. 

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА

Он указал, что в Москве допускают возможность присоединения Вашингтона к этим переговорам, но только в случае, если США "смогут повлиять на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений".

"Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях", - сказал он. 

При этом представитель МИД РФ заявил, что с нынешним подходом США в переговорах "им делать нечего".  

Как сообщалось ранее, в МИД Украины ранее заявляли, что тема подключения Вашингтона к переговорам по Донбассу будет одной из главных во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом также сообщал и сам Зеленский во время своего недавнего интервью. 

А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил мнение, что присоединение США к этим переговорам станет большим шагом на пути к завершению войны на Донбассе.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, США, Россия, Донбасс, МИД РФ, Сергей Рябков.
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