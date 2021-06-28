Москву средь бела дня накрыла тьма: впечатляющие видео погодного апокалипсиса в российской столице

В РФ Москву накрыл ливень с грозой и ураганом.
Об этом 28 июня сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".
В столице РФ выпал мощнейший ливень со шквалистым ветром.
Сообщается, что в результате ливня на улице Правды обрушилась часть крыши. Также завалило машины каршеринга, и оборвало провода.
В сети показали кадры с упавшим строительным краном, купающиеся в лужах москвичи и взрыв на подстанции в районе Щелково.
Кадры с места событий, снятые очевидцами:
Напомним, что ранее в российской Тюмени во дворе жилого дома пожилой мужчина едва не утонул в луже.
В то же время на оккупированный Крым обрушились дожди, вследствие чего за месяц Ялту затопило дважды.