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"Вези меня, петух, вези!" В сеть попало эпичное видео, как женщина избила таксиста

"Вези меня, петух, вези!" В сеть попало эпичное видео, как женщина избила таксиста
01:27 Сегодня Телеграф

В сети разлетелось видео из такси в России, где некая Екатерина Ризоева напала на водителя с криком "Вези меня в Югорск, петух, вези!" и избивала его кулаками.

По информации местных Телеграмм-каналов, инцидент произошел в Ханты-Мансийском автономном округе.

С чего началась эпопея - неясно. На видео видно, как водитель несколько раз предупреждает пассажирку, что он может врезаться во что-то, если та продолжит вырывать руль и мешать ему. Девушка уверяет, что не лезет к нему, но продолжает бить мужчину по лицу, вырывает руль и самостоятельно пытается развернуть транспортное средство в другую сторону.

"Еб*шь либо в Югорск, либо ты идешь на х*й. Либо ты везешь меня к моей дочери, либо мы е**шим х*й знает куда. Вези меня в Югорск, петух, вези!", - кричит Екатерина и несколько раз бьет таксиста кулаком по лицу.

Осторожно, на видео - ненормативная лексика (18+)!



Спустя две минуты такой езды мужчина не выдержал и попытался высадить буйную девушку из салона. Сначала она начала кричать, что тот ее бьет и она напишет заявление в полицию, но тут же успокоилась и начала уверять, что будет сидеть спокойно, лишь бы ее отвезли в Югорск.

Чем закончилась эпопея - неизвестно, однако в Сети уже появилось видео с извинением Екатерины за свое поведение в такси.

Напомним, в Днепре пассажир подрался с водителем маршрутки прямо в салоне.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 184

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Россия, Такси, Избиение, Видео.
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