Лукашенко назвал протесты 2020-го "опухолью", а всех несогласных с этим - врагами (видео)

Александр Лукашенко назвал массовые протесты в Беларуси, начавшиеся летом 2020 после президентских выборов, "опухолью", а тех, кто не согласен с этим утверждением "предателями".
Об этом он заявил во время своего выступления в Минске.
По его словам, в настоящее время в стране не осталось людей, которые "не понимают, что происходит".
"Может кто-то из вас примерно 10 месяцев назад ахали и охали в интернете и не понимали, что происходит. Но сегодня нет таких в зале, кто не понимает, что происходит", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что массовые демонстрации "обнажили язвы и опухоль", которую по его словам, руководство страны "должно было устранить".
Тех же людей, которые с этими утверждениями не согласны, Лукашенко назвал "предателями", чья цель заключается в "разрушении страны".
Как сообщалось ранее, ЕС ужесточил санкции против Беларуси за нарушения прав человека. После этого Лукашенко распорядился отозвать постпреда в Евросоюзе и приостановил участие в "Восточном партнерстве".
Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко после этого рассказал "Телеграфу" к чему это может привести и есть ли у Беларуси шансы вырваться из орбиты России.