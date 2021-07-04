В России неадекват решил вернуть бывшую и выбросил ее кота из окна многоэтажки (видео)

В городе Кодинск (Красноярский край, Россия), неадекватный мужчина в приступе ревности решил шантажировать свою бывшую девушку, а потому решил выбросить ее кота с окна многоэтажки.
Об этом пишет телеграм-канал Красноярск №1.
"Вот так мстит своей бывшей девушке Вячеслав П. из города Кодинска", - сказано в сообщении.
Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика и кадры жестокого обращения с животными!
По данным бывшей девушки этого персонажа, он спустился и забрал кота обратно.
Тем не менее, неадекват грозился сбросить кота еще раз. Кроме него в его доме остается еще и собака.
Позже стало известно, что личность парня была установлена и к нему уже нагрянули зоозащитники и полиция. Состояние кота удовлетворительное, физически он не пострадал, хотя ранее сообщалось, что у него сломаны лапки.
Стоит также отметить, что после того, как видео распространилось в сети, пользователи пришли в гнев.
Как сообщалось ранее, в России пьяная женщина побила на таксиста прямо во время поездки.