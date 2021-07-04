Имидж ничто, деньги всё? Настоящее шампанское по закону Путина теперь будет поставляться в РФ как "игристое" вино

Французская компания Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) намерена выполнить на российском рынке подписанное Путиным решение, которое вопреки европейским правилам запрещает называть "шампанским" продукцию, произведенную в Шампани.

Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на поступившее в редакцию. заявление LVMH .

Чтобы возобновить поставки продукции на российский рынок, компания вскоре изменит оформление бутылок, направляемых в Россию, назвав на них "игристым вином" произведенное ею шампанское.

LVMH признала, что последние законодательные изменения в РФ привели к "очень временной приостановке поставок" продукции в Россию. После изменения этикеток в компании ожидают, что работа логистической цепочки должна восстановиться.

Как сообщалось, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому термин "шампанское" может применяться лишь к игристым винам местного разлива.