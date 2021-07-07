Задержанного в Питере эстонского дипломата выдворяют из России: названа причина

Задержанного за якобы шпионаж в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте в России объявили персоной нон-грата.

Об этом сообщается в МИД РФ.

"Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен "persona non grata", ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - говорится в сообщении.

Кремль также не согласен с позицией эстонских властей о том, что обвинения российской стороны "безосновательны", а само задержание дипломата "незаконно и провокационно".

"Считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского дипломата", - заявили в российском МИДе.

Как сообщал "Телеграф", ранее ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюкаиз-за того, что он якобы владел закрытой информацией из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. В свою очередь, Украина зеркально ответила на высылку консула Сосонюка из России.