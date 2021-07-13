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И Иркутске избивавший жену неадекват угрожал спрыгнуть с маленьким сыном с 13 этажа: подробности ЧП в России (видео)

И Иркутске избивавший жену неадекват угрожал спрыгнуть с маленьким сыном с 13 этажа: подробности ЧП в России (видео)
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф

В Иркутске (Россия) на улице Советской утром во вторник, 13 июля, мужчина вылез на наружную сторону балкона 13 этажа с ребенком 3-летним ребенком на руках и угрожал спрыгнуть.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Mash".

Очевидцы позвонили в полицию, но даже после приезда правоохранителей мужчина не собирался слазить с балкона и продолжал удерживать ребенка. 

Он попросил в работников МЧС принести ему алкоголь и сигареты, а также потребовал встречи с женой.

Предварительно, с ней у 34-летнего Романа Терентьева (так зовут мужчину, удерживавшего собственного маленького ребенка на высоте более более 30 метров над землей) 12 июля начался бракоразводный процесс. Поэтому он решил пригрозить жене тем, что прыгнет из окна с ребенком, написав ей перед этим СМС.

Спасатели привели к мужчине его жену и она пообещала, что заберет из полиции заявление, которое написала на мужа после того, как он 10 июля ее избил.

Следы побоев видны даже сейчас: под обоими глазами у нее большие синяки.

Вместе с психологом женщину завели в квартиру для переговоров. Даже соседи попытались уговорить мужчину слезть с карниза, но это было бесполезно.

Тем временем спасатели оборудовали так называемый "куб жизни" на крыше магазина на 3 этаже — на случай, если мужчина все же прыгнет. Подушка должна была смягчить падение, если бы оно произошло.

Также на место приехал психиатр, которого ждали целый час, ведь он всего один на весь Иркутск и был тогда на вызове у другого психически-нездорового человека. Но даже ему не удалось повлиять на мужчину.

Соседка Романа Терентьева рассказала о его мотивах и происходящем.

По её словам, всё длилось более двух часов и за это время в городе успела измениться погода — начался ветер и пошёл дождь. Трёхлетний ребёнок замёрз так, что у него посинели ноги. Видимо, Терентьев одумался и вернул ребёнка в квартиру.

После этого его задержали спецназовцы и увезли в отделение полиции.

С мальчиком все хорошо. Сейчас с ним работает психолог.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Днепропетровщине отчим после расставания с матерью двух детей, связал их скотчем, а двухлетнему мальчику перерезал горло - спасти ребенка не удалось

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Россия, Ребенок, МЧС, Избиение, Иркутск, Прыжок с окна, Неадекват.
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