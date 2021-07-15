Скачать
Четверг, 15.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Просьба президента: кто и что стоит за отставкой Арсена Авакова
Просьба президента: кто и что стоит за отставкой Арсена Авакова
Итоги дня 14 июля: стычка ветеранов МВД возле Рады, признание КСУ языкового закона
Итоги дня 14 июля: стычка ветеранов МВД возле Рады, признание КСУ языкового закона
Новый привет из России: на Закарпатье зафиксировали вспышку "Дельта"-штамма коронавируса
Новый привет из России: на Закарпатье зафиксировали вспышку "Дельта"-штамма коронавируса
Шумиха вокруг "харьковских соглашений" - фарс, но он может закончиться новыми санкциями
Шумиха вокруг "харьковских соглашений" - фарс, но он может закончиться новыми санкциями

Разработчики "Спутника V" не дали ЕС важные данные о безопасности вакцины

Разработчики "Спутника V" не дали ЕС важные данные о безопасности вакцины
01:28 Сегодня Телеграф REUTERS / Dado Ruvic

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не получило от создателей Sputnik V, российской вакцины от COVID-19, необходимых данных о безопасности одного из компонентов.

Об этом сообщает Reuters.

Речь о сыворотке крови телят, которую используют как питательную среду для аденовируса. Выращенный аденовирус попадает в клетки привитого человека, "тренирует" иммунитет, а затем погибает.

Разработчики вакцины обязаны сообщать регулятору источник происхождения сыворотки, как и кто ее проверял, чтобы убедиться в отсутствии коровьего бешенства. Такие подтверждающие документы ЕС и США требуют после вспышки заболевания в 80-х годах прошлого века. 

Согласно информации агентства, таких документов у вакцины Sputnik V не оказалось. В Российском фонде прямых инвестиций это отрицают и утверждают, что безвредность вакцины проверенна большим количеством привитых.

Ранее "Телеграф" писал, что во Франции призвали отказаться от двух вакцин - российской "Спутник V" и китайской CoronaVaс.

Также в сети показали, насколько хорошо российские вакцины справляются с коронавирусом. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 124

Все по теме:

ЕС, Вакцина, Россия, Коронавирус, Sputnik V.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для Зеленского это будет новый Майдан: названо условие, при котором Россия пойдет на уступки в "нормандском формате"
02 Навели суету: под Одессой чеченцев уложили лицами в пол прямо на свадьбе за стрельбу на улице (видео)
03 Шумиха вокруг "харьковских соглашений" - фарс, но он может закончиться новыми санкциями
04 В центре Днепра девушка провалилась в яму с водой: момент попал на видео
05 "Заслуживает внимания": кандидат на место Авакова поддержал диссертацию Кивы (документ)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозит до пяти лет: польские пограничники задержали украинцев с поддельными COVID-сертификатами
Грозит до пяти лет: польские пограничники задержали украинцев с поддельными COVID-сертификатами
В Кабмине озвучили, во сколько Украине обойдется снижение вредных выбросов
В Кабмине озвучили, во сколько Украине обойдется снижение вредных выбросов
Верховный Суд признал противоправным решение Зеленского по Тупицкому
Верховный Суд признал противоправным решение Зеленского по Тупицкому
Какой праздник 15 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 15 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь