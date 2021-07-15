Разработчики "Спутника V" не дали ЕС важные данные о безопасности вакцины

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не получило от создателей Sputnik V, российской вакцины от COVID-19, необходимых данных о безопасности одного из компонентов.

Об этом сообщает Reuters.

Речь о сыворотке крови телят, которую используют как питательную среду для аденовируса. Выращенный аденовирус попадает в клетки привитого человека, "тренирует" иммунитет, а затем погибает.

Разработчики вакцины обязаны сообщать регулятору источник происхождения сыворотки, как и кто ее проверял, чтобы убедиться в отсутствии коровьего бешенства. Такие подтверждающие документы ЕС и США требуют после вспышки заболевания в 80-х годах прошлого века.

Согласно информации агентства, таких документов у вакцины Sputnik V не оказалось. В Российском фонде прямых инвестиций это отрицают и утверждают, что безвредность вакцины проверенна большим количеством привитых.

Ранее "Телеграф" писал, что во Франции призвали отказаться от двух вакцин - российской "Спутник V" и китайской CoronaVaс.

Также в сети показали, насколько хорошо российские вакцины справляются с коронавирусом.