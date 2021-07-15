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Четверг, 15.07.2021
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Российские истребители вновь поднимались на перехват самолетов США (видео)

Российские истребители вновь поднимались на перехват самолетов США (видео)
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф

Российские истребители МиГ-31 и Су-35 развернули над Беринговым морем бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США. Инцидент произошел в четверг, 15 июля. 

Об этом сообщает ТАСС. 

Видео инцидента попало в Сеть. 

Минобороны РФ утверждает, что истребители подняли в воздух для опознавания целей и недопущения нарушения государственной границы. Три военных самолета ВВС США находились в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря.  

По словам центра управления обороной РФ, американские стратегические бомбардировщики развернулись, и инцидент закончился в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Накануне "Телеграф" сообщал, что у  России произошел новый воздушный инцидент с США над Черным морем.

 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 669

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США, Истребители, РФ, Берингово море.
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