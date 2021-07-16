"Белая империя": после Украины Россия может позариться на новые земли

Россия может претендовать на новые земли. На этот раз целью может стать спорная британская территория в Антарктиде.

Об этом информирует Daily Express.

Сообщается, что действующий международный договор запрещает делить Антарктиду, которая остается важным объектом для исследований. Однако историк Рип Балкли, который изучает миссии РФ в Антарктиде, убежден, что Россия будет претендовать на значительную часть ресурсов континента.

Он говорит, что Великобритания, Австралия и США из-за пандемии практически свернули свою деятельность, а вот Россия, наоборот, активизировалась. Дескать, россияне вовсю ищут там запасы нефти и полезных ископаемых.

В статье также говорится о том, что Россия уже заявила, мол, первой открыла сушу этого континента 200 лет назад. И, по словам Балкли, РФ хочет выстроить "Белую империю" на полюсах, поэтому может выйти из существующих договоров и начать эксплуатировать природные богатства континента.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Она размещена на его сайте в понедельник, 12 июля. Путин продолжает активно продвигать тезис, что россияне и украинцы якобы "являются одним народом", критикует украинскую власть и Запад, якобы создавших проект "АнтиРоссия", поднимает территориальный вопрос. Социолог, эксперт по коммуникациям, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков высказал "Телеграфу" мнение, что Путин этой статьей оправдывает российскую агрессию и открыто угрожает Украине.