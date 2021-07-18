Их "забавы": россиянка подожгла спящего бездомного, он скончался от ожогов

Жительница Екатеринбурга подожгла бездомного забавы ради.
Об этом сообает в Twitter "Лента.ру".
Россиянка во время обычной прогулки обратила внимание на бездомного мужчину, лежавшего на земле. После чего по непонятным причинам женщина облила его одежду спиртным напитком и подожгла его.
Спасти пострадавшего мужчину не удалось, он скончался от многочисленных ожогов.
Поступок женщины вызвал негодование и шквал негатива в комментариях. Преступницу задержали и обвиняют в убийстве с особой жестокостью.
Подобные случаи, к сожалению, случаются и в Украине. О жестоком убийстве в Одессе ранее сообщал "Телеграф".