Их "забавы": россиянка подожгла спящего бездомного, он скончался от ожогов

Жительница Екатеринбурга подожгла бездомного забавы ради.

Об этом сообает в Twitter "Лента.ру".

Россиянка во время обычной прогулки обратила внимание на бездомного мужчину, лежавшего на земле. После чего по непонятным причинам женщина облила его одежду спиртным напитком и подожгла его.

Спасти пострадавшего мужчину не удалось, он скончался от многочисленных ожогов.

Поступок женщины вызвал негодование и шквал негатива в комментариях. Преступницу задержали и обвиняют в убийстве с особой жестокостью.

Подобные случаи, к сожалению, случаются и в Украине. О жестоком убийстве в Одессе ранее сообщал "Телеграф".