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Журналистка рассказала о серьезной болезни Лукашенко

Журналистка рассказала о серьезной болезни Лукашенко
06:49 Сегодня Телеграф

За последние годы психическое расстройство непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко усилилось. Об этом главный редактор издания "Хартия’97" Наталья Радина рассказала в интервью "Телеграфу".

По ее словам, у Лукашенко усилилось параноидное психическое расстройство.

"Это не секрет. Диагноз ему поставили еще в 2000 году. И мы видим, что болезнь только развивается. То, что Лукашенко неадекватен, по-моему, сегодня уже очевидно всему миру. Что он творит, что делает с белорусами, как сегодня пытается воевать со всем миром… Абсолютно до безумия сумасшедший диктатор", - рассказала Радина.

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Также она отметила, что за последнее время усилился страх Лукашенко потерять власть.

"Он понимает, что висит на волоске и скоро потеряет власть. Отсюда эти истеричные действия, его состояние", - считает журналистка.

Радина убеждена, что Лукашенко попадет за решетку и по-другому не закончит свою власть.

"В Беларуси будет независимый суд над ним. Дальше возможно проведение судебного процесса в Гааге, сейчас идет серьезная работа над этим. Безусловно, ему не удастся уйти от ответственности", - считает Наталья Радина.

Как ранее сообщалось, известная в России журналистка Юлия Латынина заявила, что в ближайшие годы Лукашенко уйдет, а в Беларуси будут ненавидеть Путина.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Беларусь, Александр Лукашенко, Психическая болезнь, Наталья Радина.
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