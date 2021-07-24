"Следующим крепостничество и дань?" В Москве к патрулированию улиц привлекли чеченцев (видео)

В российской столице Москве для помощи полицейским привлекли сотрудников частного охранного предприятия "Корвет".

Как пишет Readovka, к такому шагу прибегла администрация городского округа Троицка.

Все дело в том, что ЧОП "Корвет" состоит исключительно из выходцев из Чечни, что сильно напрягло местных жителей.

"Патрули дежурят по ночам, препятствуя распитию спиртного и "поддерживая правопорядок", стараясь объяснить буянам все "по-хорошему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что далеко не все жители Москвы восприняли патрули ЧОП-овцев положительно, некоторые возмущаются, что у тех не определены полномочия, а другие и вовсе вызывают полицию.

"В администрации говорят, что заключили контракт с этим ЧОПом в первую очередь для "борьбы с антитеррористическими проявлениями", и действуют в рамках "существующего закона", - сказано в сообщении.

В комментариях к записи мнения пользователей сети разделились.

Как сообщалось ранее, в России из-за непогоды рухнул один из важнейших железнодорожных мостов.