В России заблокировали сайт Навального: озвучена причина (фото)

Власти России заблокировали сайт оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Команда Навального в Телеграм.

"Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com", - сказано в сообщении.

Администраторы канала предположили, что следующим Роскомнадзор заблокирует сайт "умного голосования".

Согласно данным МБХ, информация о блокировании ресурса появилась в реестре запрещенных ресурсов еще 15 июля решением генеральной прокуратуры РФ. Поводом для блокирования стала статья 15.3.

Под классификацию этой статьи попадают сайты, на которых были усмотрены "призывы к массовым беспорядкам, осуществление экстремистской деятельности или участие в незаконных массовых мероприятиях".

Для пользователей из России попытка перейти на сайт Навального заканчивается получением следующего сообщения.

Впрочем, сайт все еще доступен, если воспользоваться VPN.

Как сообщалось ранее, 18 января Навальный вернулся из Германии, где проходил курс лечения после отравления. Его арестовали сразу же после прибытия, до того, как он успел покинуть аэропорт.

2 февраля его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима.