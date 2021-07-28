В России неадекват влез в чужую квартиру и избил двух девушек: одну из них теперь "травят" в сети (видео)

В российской Тюмени девушки отдыхали в своей квартире, отмечая помолвку подруги, когда к ним в дом наведался неожиданный гость.

Как утверждают девушки, они отмечали спокойно и не слышали жалоб от соседей, однако одному из них, некому Сергею, это не понравилось, а потому он влез к ним в квартиру через балкон и устроил разборки.

Сначала он обматерил соседок, а затем пнул ногой беременную девушку, после чего та ударилась головой. Другой же девушке неадекват дал две пощечины.

После этого, он продолжая громко ругаться, покинул помещение через балкон.

Попытки вызвать полицию закончились ничем.

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика!

Одна из пострадавших, вице-мисс "Тюмень-2018" Александра Першина, транслировала происходящее в Инстаграм, после чего на нее посыпались оскорбления и угрозы.

Сама же девушка не понимает, откуда у людей столько злобы.

Как сообщалось ранее, жители дома в Москве пожаловались на то, что у них в подвале собираются масоны и громко поют.