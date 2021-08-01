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Экс-советник Путина пригрозил захватом Украины: в Киеве ему ответили

Экс-советник Путина пригрозил захватом Украины: в Киеве ему ответили
15:55 Сегодня Телеграф Скриншот

Бывший помощник президента РФ Владимира Путина, "куратор" ЛНР И ДНР на Донбассе Владислав Сурков заявил, что Украину "можно вернуть только силой", при этом отметив, что "сила" бывает разная.

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту и военному журналисту Семену Пегову на канале WarGonzo более месяца назад, - 11 июля, однако обратили внимание на него в Украине лишь сейчас.

"Конечно, силой. Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", - перечислил Сурков.

Также он выразил убеждение, что Россия "выигрывает международную ситуацию и мир устает от Украины".

Стоит отметить, что это интервью вызвало не самые лучшие отзывы у аудитории YouTube-канала, которые в большинстве своем являются ярыми приверженцами "Л/ДНР" и войны против Украины.

Комменты_Сурков

На интервью Суркова полуторамесячной давности обратил на своей странице в соцсети Facebook управляющий партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар. В частности, он привел одиозную цитату экс-советник Путина, озаглавив пост словами "No comments…" (рус. без комментариев).

В комментариях к его посту многие возмущаются фразой о том, что мир устал от Украины. При этом те, кто знакомы с ситуацией в РФ и с положением самого Суркова, предполагают, что подобными заявлениями экс-советник Путина пытается "вернуться в обойму".

Комменты_Сурков

Спустя некоторое время отреагировала на это на своей странице в Facebook ведущая телеканала "Украина 24" Наталья Влащенко.
"Сурков в каком-то интервью заговорил о возвращении Украины силой. Ну, пусть придет. И пусть его задница будет первой", - прокомментировала она.

Читатели ее страницы также не прошли мимо поднятой темы о скандальном интервью и написали свое мнение о словах Суркова касательно Украины.

СурковОб интервью Суркова

Такое усиленное внимание к давнему заявлению бывшего помощника президента РФ может быть связанным со статьей Путина об "историческом единстве украинцев и россиян", обнародованной существенно позже - 12 июля.

Можно предположить, что интервью Суркова было в своем роде провокацией для Украины и ЕС/США со стороны отдельных групп влияния в Москве, однако судя по отсутствию общественного резонанса после его выхода, провокацией неудавшейся.

Однако же примечательно, что послен выхода интервью, но до публикации Путиным своей статьи, 3 июля президент РФ утвердил стратегию национальной безопасности, которой предусмотрено "укрепление братских связей" с украинцами и белорусами, но каким образом в РФ собирались это сделать - не прописывалось.

Выраженное в интервью Сурковым мнение совпадает с линией, которую проводит президент РФ.

"Принуждение силой до братских отношений - единственный метод, который исторически доказал эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретено какой-то другой", - сказал Сурков во время своего интервью.

При этом в интервью Суркова прозвучал еще один тезис, озвученный значительно позже Путиным:"Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести".

Президент РФ подобный тезис озвучил в своем эссе: обсуждая конфликт на востоке Украины, Путин утверждает, что Киеву "Донбасс не нужен". Он заявляет, что "жители этих регионов никогда не примут западный порядок" и что украинский суверенитет может быть достигнут только путем партнерства с Россией. Некоторые западные обозреватели расценивают это, как идеологическую подготовку к новому витку войны против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Путин 30 июня во время "Прямой линии" заявил о "внешнем управлении" Украины, а также, что украинцы и россияне "один народ"

На это президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у украинцев и россиян много общего, но это не один народ.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Россия, Владимир Путин, Владислав Сурков, ЛНР и ДНР.
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